Hotely v Dubaji neustále súťažia o priazeň návštevníkov. Five Hotels & Resorts chce tento boj raz a navždy vyhrať. Svojim hosťom od štvrtku ponúka možnosť rezervovať si miesto v 16-miestnom súkromnom párty lietadle. Firma pritom sľubuje, že zábava začne ešte skôr, než klienti dorazia do Dubaja.

Luxus za tisíce dolárov

Podľa agentúry Bloomberg nie sú miesta v lietadle vyhradené výlučne pre ľudí ubytovaných v hoteli. Rezervovať si ich môže ktokoľvek. Let však nesmie trvať dlhšie ako 12 hodín. Cesta párty lietadlom stojí v priemere 13- až 14-tisíc dolárov na hodinu, pričom v cene nie sú zarátané náklady na presun medzi zastávkami. Spiatočný let medzi Londýnom a Dubajom by tak záujemcov mohol vyjsť až na 195-tisíc dolárov.

„Vzhľadom na typ lietadla a VIP služby ide podľa mňa o veľmi dobrú cenu,“ prezradila Dominique Bousquetová z leteckej spoločnosti Welojets.

Five Hotels & Resorts totiž lietadlo s názvom 9H-FIVE upravil tak, aby v ňom hostia mohli tancovať a baviť sa takmer bez obmedzení. Párty atmosféru dotvára farebné LED osvetlenie a pasažieri majú k dispozícii napríklad aj sprchu, osemmiestny jedálenský stôl či plne vybavenú kuchyňu. V zadnej časti lietadla sa nachádza spálňa s veľkou manželskou posteľou. Podľa inštrukcii nalepených vedľa v nej naraz nesmú ležať viac ako dve osoby, ktoré musia byť navyše po celý čas pripútané bezpečnostným pásom.

Zakladateľ a predseda Five Global Holdings‘ Kabir Mulchandani sa lietadlo rozhodol kúpiť v auguste 2021. V tom čase nečakal, že by na ňom zarobil. Pôvodne totiž malo firme poslúžiť hlavne na marketingové účely. Predseda neprezradil, koľko zaň zaplatil, no trhová cena takéhoto lietadla sa pohybuje vo výške od 80 do 85 miliónov dolárov.

Lietadlo je iba začiatok

Podľa Mulchandaniho sa firma čoraz viac považuje za súčasť zábavného priemyslu. Úplne prvý hotel, ktorý spoločnosť otvorila, je jedným z najväčších párty miest v Dubaji. Pravidelne sa tu konajú plážové párty so svetoznámymi dídžejmi. Hostia si navyše za 10-tisíc dirhamov vedia požičať jedno z luxusných hotelových áut a odviezť sa ním priamo pred brány nočného klubu.

Five Global Holdings‘ má ďalej v pláne ponuku rozšíriť o novú párty jachtu. Mulchandani má ale oveľa ambicióznejšie ciele. Hostí by chcel v budúcnosti za zábavou brať až do vesmíru.