Počet firemných bankrotov v Nemecku v júli vzrástol viac ako v ktoromkoľvek inom mesiaci od vlaňajšieho októbra.

Súdy zaznamenali o 19,2 percenta viac platobných neschopností ako pred rokom, čo naznačuje, že snaha kancelára Friedricha Merza o oživenie najväčšej európskej ekonomiky zatiaľ nemá vplyv na súkromné podniky.

Inštitút pre hospodársky výskum v Halle evidoval v júli 1 588 bankrotov.

„Hospodárska kríza pokračuje,“ povedal ekonomický expert Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Jupp Zenzen.

Po dvoch rokoch poklesu ekonomiky utrpela likvidita mnohých spoločností. Vysoké ceny energií a nadmerná byrokracia sa takisto ukázali ako značná záťaž. Hospodárstvo potrebuje podporu, upozornil Zenzen a vyzval politikov, aby veľmi rýchlo zaviedli „naliehavo potrebné reformy“.

„Ľudia hľadajú príčinu zlyhania podnikov v rastúcich clách alebo vysokých energetických nákladoch,“ povedal predseda VID Christoph Niering, podľa ktorého je ale problém aj v tom, že k reštrukturalizáciám firiem dochádza príliš neskoro alebo s nedostatočnou komplexnosťou.

