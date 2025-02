Slovenské eseročky a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si za posledných päť rokov najčastejšie požičiavali na kúpu auta (33 percent). Ďalších 23 percent na pokrytie aktuálneho nedostatku hotovosti a 21 percent na prevádzkové výdavky, vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.

„Pätina prostriedkov smerovala do vybavenia firmy a zavedenia nových produktov či služieb. Ďalej išlo o investície do rozšírenia výroby (17 percent). Jeden z desiatich respondentov si vzal pôžičku na rozbehnutie podnikania a len šiesti zo sto investovali do reklamy a zviditeľnenia biznisu,“ uviedol analytik trhu Jaroslav Ondrušek.

Sumu do 15-tisíc eur si požičalo 56 percent respondentov. Z nich najviac (11 percent) potrebovalo od desaťtisíc do 15-tisíc eur. Menej ako dvetisíc eur potrebovalo len osem percent podnikateľov a rovnaký počet od dvetisíc do štyritisíc eur. Na podnikanie si 12 percent ľudí požičalo od 30-tisíc do 50-tisíc eur a po vyššej sume siahlo desať percent opýtaných.

„Až tretina podnikateľov oslovila na poskytnutie pôžičky len jedného poskytovateľa či banku, s ktorým má už nejakú skúsenosť. Ďalších 51 percent si porovnalo ponuky viacerých bánk, s ktorými prišli do styku. Len 15 percent porovnávalo aj ponuky takých poskytovateľov, s ktorými doteraz nemali žiadnu skúsenosť,“ dodal Ondrušek.