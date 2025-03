Slováci majú radi zľavy. Približne tri štvrtiny z nich dávajú prednosť nákupom u takého predajcu, ktorý im vďaka členstvu vo vernostnom programe odpustí časť sumy. Podľa jedného z prieskumov má viac ako polovica Slovákov päť vernostných kariet a až 96 percent z nich má minimálne jednu.

Význam vernostných kariet vzrástol obzvlášť po tom, čo sa každodenné výdavky dostali pod vplyv inflácie. K rozširovaniu a posilňovaniu vernostných programov prispieva podľa experta na marketing Jakuba Berčíka ekonomická neistota. Tá motivuje spotrebiteľov hľadať cesty, ako by mohli maximalizovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze dostanú.

Marketingový odborník poukazuje na to, že vernostný program môže byť významným pilierom miliardového biznisu veľkých predajcov. Toto tvrdenie podporuje hneď niekoľko faktorov. Zľavy, ku ktorým sa zákazník vďaka vernostnému programu dopracuje, zvyšujú jeho lojalitu, budujú medzi ním a obchodom dlhodobý vzťah, zlepšujú jeho skúsenosť a motivujú ho nielen k tomu, aby sa do obchodu vrátil, ale niekedy aj k tomu, aby v ňom minul viac. Je to zároveň silný nástroj na budovanie oddanej zákazníckej základne.

Predajcom umožňuje zbierať o zákazníkoch údaje a staviť tak viac na personalizované kampane, hoci nie všetci veľkí predajcovia na Slovensku sa k personalizovaným výhodám a zľavám odhodlali. Niektoré z nich však plánujú rozšíriť marketingovú silu vernostných programov za štandardnú hranicu, na ktorú sú Slováci zvyknutí.

Ktorý je najlepší

TREND prináša porovnanie vernostných programov veľkých predajných sietí na Slovensku. Tabuľka je výsledkom prieskumu, ktorý TREND realizoval priamo medzi predajcami.