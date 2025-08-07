Dovoz ocele z Holandska do Spojených štátov v júni oproti máju poklesol o 25 percent. Dôvodom je zdvojnásobenie ciel zo strany americkej administratívy na 50 percent.
Krajina tulipánov vyviezla za Atlantik 44-tisíc ton ocele a oceľových výrobkov, čo je pokles z 59-tisíc ton v máji. Májový export bol o 6 percent vyšší ako v apríli.
Závod spoločnosti Tata Steel v prístavnom meste IJmuiden, najväčší holandský výrobca ocele, už dávnejšie informoval, že približne 12 percent jeho produkcie sa vyváža do USA. Materská spoločnosť Tata Steel Limited spresnila, že predstavuje 20 percent zisku holandskej prevádzky.
Podľa obchodnej a colnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Európskou komisiou tovary vyvážané z EÚ do USA čelia 15-percentnému colnému zaťaženiu, ale dovoz ocele a hliníka má zostať na predtým stanovenej úrovni 50 percent. Podrobnosti transatlantickej dohody však ešte neboli dopracované do detailov, stále sa čaká na zverejnenie spoločného vyhlásenia, v ktorom sa majú detailnejšie rozobrať tarify a jednotlivé výnimky.
Zatiaľ nie je jasné ani to, aký vplyv bude mať Trumpovo novooznámené 100-percentné clo na „všetky čipy a polovodiče vstupujúce do USA“ na veľké holandské technologické firmy, ako sú NXP alebo ASML.
Spoločnosť ASML dodáva stroje na výrobu čipov taiwanskému výrobcovi TSMC, na ktorého sa clá nevzťahujú, čo by mohlo znamenať, že spoločnosť so sídlom v Eindhovene bude Trumpovou politikou menej postihnutá.
Firma NXP má výrobnú kapacitu v USA a je kótovaná na burze Nasdaq v New Yorku. Vedenie spoločnosti sa však snaží posúdiť a odhadnúť pravdepodobný vplyv 100-percentného zaťaženia na polovodiče.