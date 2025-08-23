Holandskí poslanci v sobotu odmietli návrh na uznanie nezávislého palestínskeho štátu a zároveň zamietli aj návrhy na zavedenie sankcií voči Izraelu. Informuje o tom web Politico.
Medzi navrhovanými opatreniami bolo obmedzenie dovozu výrobkov z okupovaného Západneho brehu Jordánu a zákaz nákupu izraelských zbraní.
Hlasovanie nasledovalo po piatkovom náhlom odstúpení holandského ministra zahraničných vecí Caspara Veldkampa na protest proti neochote vlády uvaliť sankcie voči Izraelu pre humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Väčšina poslancov však podporila výzvu, aby izraelská vláda umožnila vstup zahraničných aj domácich novinárov na palestínske územie. Podľa miestnych médií sa poslanci zhodli, že je potrebné vyvíjať „maximálny tlak“ na krajiny, ktoré „tolerujú“ lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas.