Holandskí poslanci v sobotu odmietli návrh na uznanie nezávislého palestínskeho štátu a zároveň zamietli aj návrhy na zavedenie sankcií voči Izraelu. Informuje o tom web Politico.

Medzi navrhovanými opatreniami bolo obmedzenie dovozu výrobkov z okupovaného Západneho brehu Jordánu a zákaz nákupu izraelských zbraní.

Hlasovanie nasledovalo po piatkovom náhlom odstúpení holandského ministra zahraničných vecí Caspara Veldkampa na protest proti neochote vlády uvaliť sankcie voči Izraelu pre humanitárnu krízu v Pásme Gazy. Väčšina poslancov však podporila výzvu, aby izraelská vláda umožnila vstup zahraničných aj domácich novinárov na palestínske územie. Podľa miestnych médií sa poslanci zhodli, že je potrebné vyvíjať „maximálny tlak“ na krajiny, ktoré „tolerujú“ lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas.

JB 7 Kissufim - Nákladné autá s humanitárnou pomocou pre Palestínčanov v Gaze prichádzajú na hranicu s Pásmom Gazy na hraničnom priechode Kissufim, v južnom Izraeli v stredu 13. augusta 2025. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že Izrael by jej mal dovoliť zásobiť sa zdravotníckym materiálom, aby mohla riešiť „katastrofálnu“ zdravotnú situáciu v Pásme Gazy skôr, ako Izrael prevezme kontrolu nad mestom Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. FOTO TASR/AP Truc
