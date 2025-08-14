Holandská štátna pokladnica prichádza ročne o 2,6 miliardy eur, pretože čoraz viac ľudí si kupuje cigarety a tabak v zahraničí, vyplýva z údajov združenia tabakového priemyslu VSK.
V roku 2020 krajina na nákupe cigariet a tabaku v zahraničí strácala „iba“ 1,4 miliardy eur. K nárastu strát príjmov došlo po zvýšení spotrebnej dane v rokoch 2023 a 2024, čo potvrdzujú aj údaje Národného monitora pre pašovanie.
Holanďania čoraz menej nakupujú tabakové výrobky v legálnych obchodoch a čoraz častejšie v Luxembursku a Nemecku prostredníctvom sociálnych médií alebo nelegálne.
„Ľudia nefajčia menej, ale menia svoje nákupné návyky,“ vyhlásil riaditeľ združenia VSK Jan Hein Sträter. Ľudia boli zvyknutí na fixné ceny tabaku, porovnávanie sa ale stalo normou rovnako, ako vyberať a kupovať si lacnejšie alternatívy zo zahraničia.
Približne tri milióny fajčiarov v Holandsku tento rok vygenerujú trojmiliardové príjmy zo spotrebnej dane, ktoré by mohli byť takmer dvojnásobne vyššie, ak by sa všetok tabak nakupoval v Holandsku.
Vlani Holanďania v zahraničí nakúpili v priemere 40 percent všetkých cigariet.