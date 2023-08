Holandská ekonomika sa v druhom štvrťroku dostala do recesie, keď v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom klesla o 0,3 percenta. Vyplýva to zo zverejnených údajov holandského štatistického úradu. Holandská ekonomika zaznamenala pokles už v prvom štvrťroku, keď sa oproti poslednému kvartálu minulého roka zmenšila o 0,4 percenta. Za recesiu ekonómovia považujú medzikvartálny pokles výkonu hospodárstva v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.

Piata najväčšia ekonomika eurozóny sa pomerne rýchlo zotavila z prepadu spôsobeného pandémiou a v rokoch 2021 a 2022 v priemere rástla o päť percent ročne. Prvú recesiu od pandémie spôsobil pokles spotrebiteľských výdavkov a exportu, keďže prudko rastúca inflácia zvýšila ceny potravín a energií doma aj u obchodných partnerov. Spotrebiteľské výdavky klesli o 1,6 percenta, zatiaľ čo export bol o 0,7 percenta slabší ako v prvých troch mesiacoch roka.

Poľská ekonomika klesla viac, než sa čakalo

Poľská ekonomika v druhom štvrťroku 2023 medziročne klesla, už druhý kvartál po sebe, a to viac, ako odhadovali analytici. Ukázali to predbežné údaje poľského štatistického úradu. Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt Poľska za tri mesiace do konca júna 2023 znížil medziročne o 0,5 percenta po poklese o 0,3 percenta v predchádzajúcom prvom štvrťroku. Bol to už jeho druhý pokles po ôsmich kvartáloch rastu a väčší, než predpovedali analytici.

Ekonómovia očakávajú, že súkromná spotreba a investície v Poľsku sa budú ďalej spomaľovať, zatiaľ čo skladové zásoby budú klesať vďaka silnému vývozu, V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP v období apríla až júna znížil o 1,3 percenta, pričom v predchádzajúcich troch mesiacoch stagnoval.