Poradenské firmy už dlho tvrdia, že sú „továrňami na generálnych riaditeľov“. Ich zamestnanci často behajú od jedného projektu k druhému. Občas trvajú týždeň, niekedy mesiace. Často tak musia riešiť široké spektrum obchodných problémov od vstupu na nové trhy cez znižovanie nákladov až po zlepšovanie zákazníckeho servisu. Väčšina zamestnancov sa po pár rokoch náročnej práce rozhodne zmeniť zamestnávateľa, pričom poradenské firmy im neraz pomáhajú s hľadaním ďalšej vhodnej príležitosti.
Až 36 generálnych riaditeľov 500 najhodnotnejších amerických firiem pôsobilo v jednej z troch prestížnych poradenských spoločností. Bývalí konzultanti riadia napríklad také známe mená ako Alphabet, Coca-Cola, Citigroup či Visa. Či sa na tieto vysokopostavené pozície naozaj hodia, sa snažil zistiť portál Economist.
Vystavil preto zoznam bývalých zamestnancov poradenských firiem McKinsey, BCG a Bain, ktorí riadia niektorú zo spoločnosti z S&P 500. Následne vytvoril index týchto firiem vážený podľa trhovej hodnoty a porovnávací benchmark, ktorý upravuje váhy S&P 500 tak, aby mal rovnaké priemyselné zastúpenie ako firmy vedené bývalými konzultantmi.
Economist odhalil, že od januára 2010 dosiahli spoločnosti vedené exporadcami kumulatívny výnos pre akcionárov na úrovni 677 percent vrátane dividend. Firmy v porovnávacom indexe dosiahli úroveň 584 percent. Celkovo sa tak zdá, že pôsobenie v poradenskej firme bolo pre budúcich riaditeľov skvelou príležitosťou, ako si vycibriť vodcovské a manažérske schopnosti pred nástupom do najvyššej pozície.