Nemecký výrobca Henkel oznámil rast čistého aj prevádzkového zisku od začiatku roka. Jeho inovatívne produkty pomohli znížiť náklady.
Firma dosiahla čistý zisk 1,11 miliardy eur s medziročným zvýšením o 7,9 percenta. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk na akciu 2,81 eura. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka predstavoval 2,78 amerického dolára/akcia.
Prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) vzrástol o 4,8 percenta na 1,54 miliardy eur. Upravený EBIT zaznamenal rast o 0,2 percenta na 1,614 miliardy eur. Upravená marža EBIT sa zvýšila na 15,5 percenta zo 14,9 percenta za prvých šesť mesiacov minulého roka.
Henkel vykázal tržby 10,4 miliardy eur s medziročným poklesom o 3,8 percenta. Tržby na organickej báze zaznamenali pokles o 0,1 percenta. Spoločnosť zhoršila celoročné vyhliadky rastu na jedno, maximálne dve percentá. Pôvodne počítala s rastom organických tržieb v rozmedzí od 1,5 percenta do 3,5 percenta.