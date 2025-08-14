HDP Slovenska v 2. štvrťroku 2025 vzrástol medziročne o 0,4 percenta, čo je spomalenie oproti 0,9 percenta v 1. štvrťroku. Po sezónnom očistení rast dosiahol 0,6 percenta medziročne a 0,1 percenta oproti predchádzajúcemu kvartálu, uviedol Štatistický úrad.
V bežných cenách sa HDP vyšplhal na 34,4 miliardy eur, čo je o 1,7 mld. eur viac než pred rokom. V stálych cenách predstavoval 26,2 miliardy eur, medziročný prírastok bol necelých 100 miliónov eur.
Rast ťahal najmä domáci dopyt, podporený investíciami a spotrebou domácností. Zamestnanosť stúpla na 2,429 mil. osôb, medziročný aj medzikvartálny nárast bol 0,1 percenta, po očistení medzikvartálne 0,2 percenta.