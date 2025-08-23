Cestovanie vlakom medzi európskymi mestami je aj napriek tomu, že je šetrnejšie ku klíme, často drahšie ako lietanie. Vyplýva to zo štúdie environmentálnej skupiny Greenpeace. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Environmentálna skupina porovnala ceny lístkov na 142 trasách, vnútroštátnych aj cezhraničných, s dĺžkou do 1 500 kilometrov. Na 66 trasách, čo predstavuje takmer 47 percent, bola železnica drahšia ako lietanie.
Letecká doprava bola lacnejšia na 54 zo 109 skúmaných cezhraničných trasách.
Pri zahrnutí 33 vnútroštátnych trás zostala železnica lacnejšou možnosťou v 46,5 percentách všetkých prípadov, zatiaľ čo na 7 percentách trás boli ceny podobné, uviedla Greenpeace.
Skupina vyzvala na vyššie dane z letov a lepšie podmienky pre cestujúcich vo vlaku. Dopravná expertka Greenpeace Lena Donatová označila za nespravodlivé, že dlhšie cesty vlakom sú drahé, zatiaľ čo lety sú výrazne dotované prostredníctvom daňových úľav.
Cestovanie vlakom je šetrnejšie ku klíme, a preto by malo byť vždy lacnejšie ako lietanie, povedala.
Analýza nezahŕňala náklady na batožinu, ktoré si letecké spoločnosti často účtujú, ani rodinné zľavy, ktoré niekedy ponúkajú železniční dopravcovia.
Greenpeace uviedla, že ceny cestovného boli porovnávané v rámci deviatich termínov. Pri 31 trasách, ktoré zahŕňali Nemecko, bolo cestovné vo vlakoch lacnejšie na 15 z nich.
Lety mali tendenciu byť lacnejšie pri spojoch z Nemecka do západnej Európy, zatiaľ čo vlaky boli často lacnejšou možnosťou pri spojoch do Poľska, Českej republiky, Rakúska a Belgicka.
V porovnaní s podobným prieskumom v roku 2023 železničná doprava získala na sile, pričom na 41 percentách porovnateľných trás boli vlaky tento raz lacnejšie ako lietadlá, čo je nárast z 27 percent pred dvoma rokmi.