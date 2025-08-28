Skupina štátov proti korupcii (GRECO) kritizuje Slovensko za skrátené legislatívne konania a zmeny v trestnom zákone. V správe prijatej v júni upozornila najmä na skrátenie premlčacích lehôt a zníženie trestov za korupciu.ň
Expertný tím GET, ktorý v februári navštívil Slovensko, uviedol, že skrátené konanie sa stalo bežnou praxou aj mimo pandémie COVID-19. Varoval, že prijatá legislatíva sa vyhýba verejnej kontrole a oslabuje diskusiu. Podľa správy sa tento postup využíva pri pätine zákonov.
GET kritizoval aj rýchlu novelu trestného zákona, ktorá oslabila odstrašujúci účinok pri korupcii. Odporúča obnoviť dlhšie premlčacie lehoty a lepšie posúdiť právne dôsledky zmien. Poukázal aj na rozdielnu ochranu domácich zdrojov oproti fondom EÚ, čo spochybňuje účinnosť reforiem.
Pozitívne hodnotí prijaté a plánované opatrenia v oblasti alternatívnych trestov, no upozorňuje, že bez dostatočných zdrojov môžu zostať neúčinné. Navrhuje porovnávaciu štúdiu zahraničnej praxe.
Správa sa venovala aj zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a reorganizácii NAKA. Podľa GET mohli tieto kroky oslabiť špecializáciu a kontinuitu prípadov, hoci slovenské úrady tvrdia opak. Odporúča prehodnotiť špecializáciu prokurátorov a zaviesť plán rozvoja policajtov.
Za rizikovú označil GET aj právnu úpravu trestného činu „ohýbania práva“ pre sudcov, ktorá podľa neho nemá dostatočné záruky a ohrozuje nezávislosť justície. Odporúča článok 326a zrušiť alebo obmedziť a posilniť nezávislosť Súdnej rady väčšinovým zastúpením sudcov.
Kritika sa týka aj ochrany tzv. whistleblowerov a slobody informácií. Podľa GET nové poplatky a znížená transparentnosť komplikujú prístup k dátam potrebným na kontrolu a hodnotenie trestnoprávnych reforiem, uviedol hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.