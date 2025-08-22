Príjmy Grécka z cestovného ruchu vzrástli v prvom polroku o viac než desatinu na vyše 7,6 miliardy eur, napriek tomu, že počet zahraničných návštevníkov v porovnaní s vlaňajškom príliš nerástol.
Počet turistov sa medziročne zvýšil iba o 0,6 percenta na 11,69 milióna. Ich výdavky ale vzrástli o 10,1 percenta, čo predstavovalo dostatočnú kompenzáciu menšieho rastu.
Turizmus v Grécku najvýraznejšie podporili Nemecko a Veľká Británia, pričom v obidvoch prípadoch príjmy prekročili miliardu eur. Nemci zvýšili príjmy gréckeho cestovného ruchu o 13,5 percenta na 1,37 miliardy eur a Briti o 7,3 percenta na 1,08 miliardy eur.
Príjmy Atén od turistov z krajín EÚ vzrástli medziročne o 8,5 percenta. od návštevníkov zo štátov mimo EÚ o 13,7 percenta.