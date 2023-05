Google na Twitteri zverejnil video, v ktorom predstavil svoj najnovší skladací smartfón Pixel. Telefón disponuje veľkým vonkajším a ešte väčším vnútorným displejom, ktorý používatelia dokážu prehnúť na polovicu, informuje agentúra Bloomberg.

Spoločnosť na svojej webovej stránke uviedla, že ďalšie podrobnosti o novom smartfóne odhalí 10. mája počas konferencie I/O. Okrem toho zrejme poskytne informácie aj o lacnejšej verzii telefónu Pixel 7 a tablete, ktorý Google pôvodne predstavil v roku 2022.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8