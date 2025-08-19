Americký internetový gigant Google sa dohodol, že zaplatí 30 miliónov dolárov za urovnanie žaloby, podľa ktorej porušoval na platforme YouTube zákony o ochrane súkromia detí. Firma mala bez súhlasu rodičov zhromažďovať údaje o deťoch a využívať ich na cielenú reklamu.

Google v rámci dohody o urovnaní nepriznal žiadne pochybenia.

Spoločnosť sa už v roku 2019 dohodla, že zaplatí pokutu 170 miliónov dolárov a zmení niektoré praktiky, aby urovnala podobné obvinenia vznesené americkou Federálnou obchodnou komisiou a generálnou prokuratúrou štátu New York.

