Globálne ropné trhy smerujú na budúci rok k rekordnému prebytku, pretože rast dopytu sa spomaľuje a ponuka rastie.
Zásoby ropy sa majú zvyšovať o 2,46 milióna barelov denne, čo je viac ako priemerný prírastok v pandemickom roku 2020. Svetový dopyt potom tento aj na budúci rok porastie menej ako polovičným tempom v porovnaní s rokom 2023, uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA).
Dodávky na trhy sa zvyšujú. OPEC+ urýchlil obnovenie zastavenej ťažby a IEA na rok 2026 mierne zvýšila odhad ťažby aj mimo tohto kartelu.
Bilancia trhu s ropou sa podľa agentúry dostáva čoraz viac do prebytku, pretože očakávaná ponuka do konca tohto roka aj na budúci rok výrazne prevýši odhadovaný dopyt.