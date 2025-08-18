Globálna miera inflácie zostane tento rok vysoká, uviedol nemecký ekonomický inštitút Ifo na základe kvartálneho prieskumu medzi odborníkmi.
Spotrebiteľské ceny na celom svete by mali vzrásť v priemere o štyri percentá. „Očakávania krátkodobej aj dlhodobej miery inflácie zostávajú na globálnej úrovni relatívne nezmenené,“ tvrdí Ifo.
Pokiaľ ale ide o jednotlivé regióny, odhady sa značne líšia. Najnižšia miera inflácie sa očakáva v západnej Európe (1,8 percenta), zatiaľ čo v Severnej Amerike, severnej Európe a Oceánii sa očakáva o čosi vyššia inflácia (od 2,7 do 3,1 percenta).
Najprudší nárast cien by mal zasiahnuť východnú a severnú Afriku, kde sa očakáva inflácia 22,9 percenta, respektíve 40,8 percenta.
Hlavnými faktormi zvýšenej inflácie zostávajú obchodné spory a clá.