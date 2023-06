Svetová ekonomika nastúpila na cestu pomalého zotavovania. Oznámila to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ceny energií a inflácia celkovo klesajú, prekážky v dodávateľských reťazcoch sa zmierňujú a finančná situácia domácností je relatívne stabilná, uviedla organizácia, ktorá združuje priemyselne rozvinuté krajiny.

V aktualizovanom výhľade organizácia so sídlom v Paríži očakáva, že globálna ekonomika sa v roku 2023 zväčší o 2,7 percenta a v roku 2024 mierne zrýchli rast na 2,9 percenta. V predchádzajúcom odhade z novembra minulého roka počítala v roku 2023 so slabším rastom na úrovni 2,2 percenta. Výkon globálnej ekonomiky by zostal stále výrazne slabší v porovnaní s priemerom desiatich rokov pred pandémiou koronavírusu.

Cesta k silnému a udržateľnému rastu bude dlhá, upozornila OECD. Výraznejšie oživenie brzdí stále vysoká inflácia, ktorá znižuje príjmy a tlmí súkromnú spotrebu. Rozhodujúci impulz pre hospodárske oživenie podľa OECD poskytne najmä export. V jeho prospech hrá uvoľňovanie výpadkov v dodávateľských reťazcoch a vysoký počet nevybavených objednávok. Inflácia je na druhej strane stále príliš hlboko zakorenená a miera zadlženia príliš vysoká, konštatovala OECD.