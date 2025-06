Dánsky dôchodkový fond AkademikerPension z dôvodu zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a potreby posilniť obranyschopnosť Európy zrušil zákaz investovania do akcií šiestich veľkých európskych zbrojárskych firiem a niektorých menších podnikov.

Viaceré investičné fondy na „starom kontinente“ z etických dôvodov odmietajú investície do akcií zbrojoviek, pričom poukazujú na to, že sa podieľajú napríklad na výrobe komponentov do jadrových zbraní. Niektoré fondy ale pre súčasnú bezpečnostnú situáciu začali od dobrovoľných zákazov ustupovať.

„Sme presvedčení, že ide o najrozumnejšiu vec, akú môžeme urobiť. Ako z pohľadu návratnosti investícií, tak z pohľadu sociálnej zodpovednosti,“ povedal šéf fondu Jens Munch Holst. AkademikerPension spravuje aktíva za 157 miliárd dánskych korún (21,04 miliardy eur).

Zmena v investičnej politike umožní fondu opäť investovať do spoločností Airbus, Babcock International, Dassault Aviation, Leonardo, Safran či Thales.

Z čiernej listiny boli vyňaté aj firmy Serco Group, Ultra Electronics a Groupe Reel. Naďalej ale platí zákaz investovať do 46 zbrojárskych podnikov, ktoré sú spájané s kontroverznými zbraňami, prípadne s porušovaním ľudských práv.