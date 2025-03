Nie je žiadnym tajomstvom, že mileniáli a príslušníci generácie Z sú nespokojní s kapitalizmom. Prieskumy a analýzy opakovane ukazujú ich dezilúziu z ekonomického systému USA. To je dôvod, prečo sa v posledných rokoch objavili trendy ako „#lazygirljobs“, „quiet quitting“ či „bare minimum Mondays“. Dokonca aj „no buy 2025“, populárnu iniciatívu na sociálnych sieťach, možno vnímať ako reakciu na prehnaný konzum.

Jediný spôsob, ako sa úplne vyhnúť kapitalizmu, je najskôr dosiahnuť finančnú slobodu – paradoxne jeho využívaním, uvádza Bloomberg. Symbolom kapitalizmu, ktorý príslušníci generácie Z často kritizujú, je Wall Street. Ak by chceli skutočne odmietnuť americký ekonomický systém, museli by sa vyhýbať akémukoľvek kontaktu s finančnými trhmi. Problémom je, že práve burza je hlavným pilierom dlhodobej finančnej stability.

Jednou z možností by bolo spoliehať sa na úspory namiesto investovania, no to je náročná cesta. Ak niekto nechce investovať, musel by na dôchodok jednoducho šetriť – a to extrémne vysoké sumy. Okrem toho existuje aj ďalší problém: aj šetrenie peňazí si často vyžaduje ich uloženie v banke, čím sa človek opäť stáva súčasťou kapitalistického systému.

Pre tých, ktorí sa chcú postaviť proti kapitalizmu, môže byť najlepším riešením zmena prístupu. Namiesto snahy o úplný odchod z finančného systému môžu zamerať svoju energiu na širšie spoločenské zmeny. Napríklad môžu vyvíjať tlak na veľké inštitúcie, ako sú univerzitné nadácie, aby odpredali podiely v kontroverzných odvetviach, ako je zbrojársky či ropný priemysel.

Aj keď sa mnohým môže zdať táto realita nepríjemná, neexistuje dokonalý spôsob, ako sa úplne vymaniť z ekonomického systému, ktorý je tak hlboko zakorenený v americkej spoločnosti. Ak človek myslí na budúcnosť, je prakticky nemožné kapitalizmus úplne odmietnuť.