Takmer polovica ľudí z generácie Z vo veku od 18 do 25 rokov si riadi svoje investície podľa tzv. finfluencerov zo sociálnych sietí. Často ich pri investovaní ovplyvňuje strach, že niečo zmeškajú. To vedie k impulzívnemu správaniu, častejšiemu obchodovaniu a vyššiemu riziku. Ľudia z generácie Z investujú až rekordne často, niektorí aj desaťkrát mesačne. Vstupnou bránou do sveta investovania sú pre mladých často kryptomeny a NFT. Informovala o tom spoločnosť XTB na základe reportu CFI Institute.

„Finfluenceri získavajú dôveru mladých najmä cez autenticitu. Zdieľajú svoje portfólia, ukazujú reálne obchody, hovoria komplikované jednoducho. Nepoužívajú odborný žargón a pôsobia ako ‚jeden z nás‘. Problém je, že často nie sú pod žiadnou reguláciou a ich obsah môže byť ovplyvnený reklamou,“ priblížil analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.

Na základe dát globálnej vzdelávacej organizácie CFA Institute 37 až 48 percent mladých investorov vo veku 18 až 25 rokov uvádza, že hlavným dôvodom, prečo začali investovať boli práve tzv. finfluenceri. Špecializovaní influenceri o investovaní a financiách hovoria iba na sociálnych sieťach. YouTube, TikTok a Instagram sa tak stali plnohodnotným zdrojom finančných rád a odporúčaní, často s väčším dosahom než tradičné médiá, zhodnotila spoločnosť.

Generácia Z tak podľa odborníkov vstúpila na investičné trhy úplne iným spôsobom, než aký sme poznali v minulosti. Namiesto konzultácie s finančnými poradcami alebo študovania ekonomických médií, čerpajú mladí ľudia inšpiráciu a informácie zo sociálnych sietí.

„Problémom môže byť aj to, že mladí investori často nemajú klasické dlhodobé finančné ciele. Neinvestujú prioritne na dôchodok, ale z dôvodu rýchleho zbohatnutia, finančnej slobody, cestovania, zážitkov. Aj preto uprednostňujú produkty s rýchlejšou návratnosťou a vyššou volatilitou, no zabúdajú na riziko. Magický investičný trojuholník hovorí o tom, že čím vyšší výnos, tým je vyššie riziko,“ dodal Bajzík.