Nemecká výroba sa prepadáva. Priemyselná produkcia klesla za posledné dva roky približne o desatinu. Nálada v podnikateľských kruhoch je „najhoršia, akú som kedy zažil,“ uviedol nedávno nový predseda Federácie nemeckého priemyslu (BDI) Peter Leibinger.

Manažéri firiem sa obávajú, že ich najväčšie prekážky – byrokracia, vysoké dane a náklady na sociálne zabezpečenie – sa ani po voľbách výrazne nezlepšia. Očakáva sa síce, že kancelárom sa stane líder opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz, a, že nová vláda bude viac podnikaniu naklonená ako kabinet Olafa Scholza. Napriek tomu si len málokto myslí, že reformy budú dostatočne rýchle a hlboké, aby zlepšili podmienky pre biznis, informuje Economist.

Príkladom negatívnych nálad je najväčší nemecký výrobca amoniaku SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Minulý mesiac odstavil jednu z dvoch amoniakových fabrík a výrazne obmedzil produkciu hnojív. „Gasumlage nás ničí,“ vyhlásil generálny riaditeľ SKW Petr Cingr, pričom odkázal na nemeckú daň z plynu. Tento poplatok, zavedený v roku 2022 na pokrytie nákladov vlády na dopĺňanie strategických rezerv po ruskej invázii na Ukrajinu, sa od začiatku tohto roka zvýšil o 20 percent na 2,99 eura za megawatthodinu.

P. Cingr upozorňuje, že jeho firma platí desaťnásobne viac za zemný plyn než ruskí výrobcovia hnojív, s ktorými stále súťaží, a sedemnásobne viac než americkí konkurenti. Plyn pritom tvorí až 90 percent výrobných nákladov. Okrem toho vysoké náklady na pracovnú silu a povinné nákupy emisných povoleniek spôsobujú, že podnik už nedokáže dosahovať zisk.

Šéf SKW preto od budúcej vlády požaduje zrušenie tejto dane a tlak na reformu systému emisných povoleniek v Európskej únii. Brusel síce 28. januára oznámil postupné zvýšenie ciel na hnojivá z Ruska a Bieloruska zo 6,5 percenta na približne 100 percent v priebehu troch rokov, no P. Cingr to považuje za nedostatočné. Tvrdí, že ak politici neprijmú účinnejšie opatrenia, európska výroba hnojív skolabuje a farmári budú úplne závislí od dovozu.

F. Merz zatiaľ sľúbil zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 30 na 25 percent. Ak CDU vyhrá voľby, plánuje okrem toho znížiť dane z elektriny a poplatky za distribúciu minimálne o päť centov na kilowatthodinu.

Krátko pred voľbami 23. februára sa v predvolebnej debate viac presadil líder CDU pred doterajším kancelárom O. Scholzom. Zvýraznil sa najmä ostrou kritikou vlády. Diskutovalo sa aj o výzvach, ktoré predstavuje návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a jeho hrozby zavedenia ciel na európske tovary, čo je vážnym rizikom pre nemecký export. O. Scholz potvrdil, že EÚ má pripravený zoznam amerických firiem, na ktoré by v prípade zavedenia ciel uplatnila odvetné opatrenia. „Sme pripravení. Dokážeme reagovať do hodiny,“ vyhlásil kancelár.

Podľa priemeru volebných prieskumov Bloomberg majú sociálni demokrati zhruba 14-percentný odstup od konzervatívcov.