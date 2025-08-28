Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je evidentné, že stretnutie medzi šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.
Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Napriek naliehaniu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy rokovaní.
Merz sa domnieva, že Putin sa schôdzke so Zelenským zámerne vyhýba a takticky zdržiava.