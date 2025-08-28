Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je evidentné, že stretnutie medzi šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.

Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie zamerané na ukončenie vojny. Napriek naliehaniu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy rokovaní.

Merz sa domnieva, že Putin sa schôdzke so Zelenským zámerne vyhýba a takticky zdržiava.

Ďalšie dôležité správy

JB 25 Astana - Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pred podpisom dohody v prezidentskom paláci Akorda v Astane 27. novembra 2024. FOTO TASR/AP Kremlin spokesman Dmitry Peskov, left, listens to Russian President Vladimir Putin before a signing ceremony at the Akorda presidential residence in Astana, Kazakhstan, Wednesday, Nov. 27, 2024. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Neprehliadnite

Máme záujem o diplomaciu, na Ukrajinu ale útočiť neprestaneme, tvrdí Kremeľ