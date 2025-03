Francúzsko použije 195 miliónov eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív na financovanie zbraní pre Ukrajinu. Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu to uviedol v rozhovore pre denník La Tribune. Podľa neho Francúzsko plánuje odovzdať Ukrajine aj niektoré svoje staršie obrnené vozidlá vrátane prieskumných vozidiel AMX-10RC a transportérov pechoty. Podľa agentúry DPA je to odpoveď Paríža na to, že USA prerušili Ukrajine vojenskú pomoc.

„Vďaka úrokom zo zmrazených ruských aktív získame aj nové finančné prostriedky v hodnote 195 miliónov eur,“ povedal minister. Tieto peniaze sa podľa neho použijú na delostrelecké granáty a klzné bomby pre stíhačky Mirage 2000, ktoré Francúzsko poskytlo Ukrajine, píše agentúra Reuters.

Skupina ekonomicky vyspelých krajín G7 sa minulý rok dohodla, že poskytne Ukrajine až 50 miliárd dolárov prostredníctvom pôžičiek krytých výnosmi zo zmrazených ruských aktív. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v piatok oznámil, že Kyjev dostal od Británie prvých 752 miliónov libier, ktoré sú zabezpečené výnosmi zo zmrazených ruských aktív.

Väčšina zmrazených ruských aktív sa nachádza v Európe, najmä v medzinárodnom centre pre zúčtovanie platieb Euroclear v Belgicku. Zmrazenie ruských aktív je dôsledkom sankcií, ktoré EÚ a USA uvalili na Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Celkovo na začiatku tejto invázie krajiny G7 zmrazili ruské štátne aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov.