Francúzsko predbehlo Švédsko a stalo sa najväčším čistým vývozcom elektrickej energie v Európe, zatiaľ čo Nemecko sa v prvej polovici tohto roka zmenilo z vývozcu na dovozcu.



Podľa správy spoločnosti EnAppSys, z ktorej čerpá agentúra Bloomberg, celkový čistý vývoz Francúzska dosiahol 17,6 terawatthodín, pričom väčšina energie smerovala do Veľkej Británie a Talianska.

France takes the crown as Europe's largest net power exporter in H1 2023, sending 17.6TWh mostly to Britain and Italy, thanks to reviving nuclear assets.



Sweden was second at 14.6TWh, while Spain overtook Germany to be third highest net exporter with 8.8TWh, driven by lower gas… pic.twitter.com/DjmJw01xNg