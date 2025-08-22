Francúzski výrobcovia vína a liehovín sa pripravujú na 15-percentné clo na svoj vývoz do Spojených štátov, ktoré sú ich kľúčovým trhom.
Podrobnosti o obchodnej dohode medzi EÚ a USA, zverejnené vo štvrtok po mesiacoch rokovaní, naznačujú, že vína a liehoviny nebudú chránené pred základnou 15-percentnou sadzbou uplatňovanou na väčšinu európskeho tovaru. Vplyv ciel v spojení s nepriaznivými výmennými kurzmi by mohol znížiť ročné príjmy Francúzska z predaja spomenutého alkoholu približne o jednu miliardu eur, uviedol prezident Francúzskej federácie vývozcov vína a liehovín Gabriel Picard.
Spojené štáty sú okrem iného napríklad najväčším trhom pre francúzske šampanské, na ktorý pripadá desať percent objemu a 15 percent hodnoty vývozu. Výrobcovia svetoznámych šumivých vín sa obávajú, že nové dovozné poplatky zvýšia ceny pre amerických spotrebiteľov, čo ohrozí pracovné miesta v celom dodávateľskom reťazci, a to ako vo Francúzsku, tak aj v Spojených štátoch.
Tarifa prezidenta Donalda Trumpa prichádza v čase, keď odvetvie už teraz bojuje so slabším dolárom v porovnaní s eurom a len málo iných trhov je schopných rýchlo vykompenzovať pokles predaja v USA.