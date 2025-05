Francúzska vláda sa ocitla v centre obrovského škandálu. Vyšlo totiž najavo, že utajila nezákonné praktiky používané firmou Nestlé Waters. Politico už prípad označilo za „francúzsky Watergate“.

Spoločnosť lobovala u francúzskej vlády, aby jej umožnila predaj prémiovej minerálnej vody Perrier, hoci pri jej výrobe obchádzala prísne francúzske predpisy. Vyplynulo to zo správy, ktorú začiatkom týždňa zverejnil francúzsky Senát. Ten viní Paríž z toho, že podľahol tlaku firmy, pretože patrí k najväčším zamestnávateľov v krajine.

Krytie na najvyšších miestach

Správa je zhrnutím vyše šesťmesačnej práce, v rámci ktorej uskutočnil Senát 70 vypočúvaní. Ten dospel k záveru, že o nezákonných praktikách už niekoľko rokov vedeli členovia vlády a dokonca aj samotný prezident Emmanuel Macron, ktorý tieto tvrdenia poprel. Lobistický škandál by totiž mohol ešte viac podkopať jeho už tak klesajúcu popularitu.

Nestlé Waters podľa záverov Senátu praktikovalo neautorizované postupy vrátane používania uhlíkových filtrov a ultrafialového svetla na úpravu minerálnej vody Perrier. Aj napriek tomu koncern tvrdil, že ide o prírodnú vodu, čím ospravedlňoval vyššie ceny. Podľa francúzskych predpisov ale prírodná minerálna voda nesmie byť dezinfikovaná ani upravovaná spôsobmi, ktoré menia jej vlastnosti. Tieto metódy sa používajú najmä pri bežnej vode z vodovodu.

Senátor Alexandre Ouizille uviedol, že klamlivým označovaním zarobilo Nestlé Waters minimálne tri miliardy eur. Firmu obvinil z úmyselného zavádzania a podvodu. Hoci podľa dôkazov nedošlo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, podľa autorov správy ich spoločnosť oklamala a nebola dostatočne transparentná. Nestlé Waters musí do 7. júla odstrániť mikrofiltračné systémy zo závodu Perrier v obci Vergèze a začať dodržiavať predpisy.

Problém má celý sektor

V reakcii na pondelkovú správu Senátu zaslalo Nestlé Waters vyjadrenie portálu Politico. Kritizovalo v ňom „mnohé výroky, ktoré poškodzujú meno spoločnosti“ a zazneli počas zasadnutí vyšetrovacej komisie. Firma poprela, že by pochybila.

Vyšetrovanie podľa nej odhalilo výzvy, ktorým čelia všetci výrobcovia balených vôd. Okrem toho aj potrebu väčšej „jasnosti a jednotnosti“ v predpisoch. Spoločnosť uviedla, že od roku 2023 sú jej procesy v súlade s francúzskymi normami pre minerálne vody.

Nestlé Waters už v tlačovej správe z roku 2024 vysvetlilo, že úprava minerálnej vody bola v minulosti nevyhnutná z dôvodu „sporadickej bakteriálnej alebo chemickej kontaminácie“ spôsobenej „fekálnym znečistením“ zdrojov. Tieto znečistenia môžu súvisieť s nadmerným využívaním podzemných vôd. „Potvrdzujeme, že bezpečnosť a kvalita našich prírodných minerálnych vôd bola vždy zaručená,“ dodala spoločnosť. Nestlé Waters v reakcii na správu Senátu opätovne vyjadrilo ľútosť nad tým, že v minulosti používalo nepovolené úpravy.

Vo februári riaditeľ koncernu Laurent Freixe v rozhovore pre švajčiarske médiá naznačil, že predstava o neupravenej prírodnej minerálnej vode je čoraz menej realistická. Preto by podľa neho malo dôjsť k aktualizácii predpisov tak, aby túto skutočnosť zohľadňovali. „Je to romantická predstava, že naberiete čistú vodu zo zdroja, naplníte ju do fliaš bez akéhokoľvek zásahu a zaručíte jej bezpečnosť,“ povedal.