Fiškálne príjmy Číny za prvých sedem mesiacov vzrástli medziročne o 0,1 percenta na 13,58 bilióna jüanov, čo predstavuje približne 1,62 bilióna eur. Otočili tak trend z prvého polroka, keď príjmy klesli o 0,3 percenta. Rast potiahli provincie, ktoré zvýšili príjmy o 1,8 percenta na 7,73 bilióna jüanov. Naopak, centrálna vláda vykázala pokles o dve percentá na 5,85 bilióna jüanov.
Fiškálne výdavky rástli výraznejšie. Od januára do konca júla dosiahli 16,1 bilióna jüanov, čo je medziročný rast o 3,4 percenta, rovnakým tempom ako v prvom polroku. Centrálna vláda zvýšila výdavky o 8,8 percenta, provincie o 2,5 percenta.
Najviac stúpli výdavky o 9,8 percenta na sociálne zabezpečenie a zamestnanosť. Nasledovalo vzdelávanie s rastom o 5,7 percenta a výdavky na vedu a technológie s rastom o 3,2 percenta.