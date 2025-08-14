Najmä energeticky náročné priemyselné firmy na Slovensku sa pri nákupe elektriny správajú ako pri lotérii, teda nezodpovedne, keď ju pre vlastnú výrobu nakupujú na krátkodobých (spotových) kontraktoch a málo, respektíve vôbec nevyužívajú dlhodobé (forwardové) kontrakty, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.
„Nezodpovedný prístup k riadeniu vstupov spôsobuje, že tlačia na vládu a dostávajú ju do situácie, aby im pomáhala. Zvykli si na pomoc štátu počas pandémie aj energetickej krízy. Napriek tomu, že v súčasnosti sú ceny elektriny výrazne nižšie, firmy veľmi nezodpovedne pristupujú k zabezpečovaniu zdrojov, a preto sa dostávajú do takého stavu, v akom sú,“ spresnil Strýček.
Každý zodpovedný výrobca v Európe podľa slov riaditeľa úseku risk manažmentu a interného auditu Slovenských elektrární Mateja Stračiaka cenovo zaisťuje svoju budúcu produkciu cez forwardové kontrakty.
Na spotovom trhu podľa neho cenu elektriny výrazne ovplyvňuje okamžitá situácia na európskom trhu.
„V strednej Európe si za poslednú dekádu niektorí spotrebitelia aj veľké firmy zvykli celú svoju budúcu spotrebu elektriny nechať na spotový index,“ upresnil Stračiak.