Takmer tri štvrtiny zamestnávateľov si nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí, boria sa teda s nedostatkom pracovnej sily. Aj preto je generácia Z dôležitým zdrojom, o ktorý sa musia firmy aktívne uchádzať. Ak chcú spoločnosti mladých pracovníkov zaujať, tak musia prehodnotiť svoje fungovanie, komunikáciu aj ponuku benefitov. Zhodnotili to zástupcovia Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).
„Generácia Z vstupuje do pracovného života s úplne iným nastavením než predchádzajúce generácie. Prácu totiž nevníma len ako povinnosť, ale ako súčasť sebarealizácie. Títo ľudia očakávajú autenticitu, otvorenú komunikáciu a okamžitú spätnú väzbu. I keď sú pre nich peniaze dôležité, v motivácii významne zaváži najmä zmysluplnosť ich práce, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a príležitosť učiť sa a rásť,“ uviedol Martin Huba z personálnej agentúry Synergie Česka a Slovenska.
Jedným z hlavných kritérií, podľa ktorých si mladí ľudia vyberajú zamestnávateľa, je aj skutočný záujem o spoločenské a environmentálne hodnoty. Samozrejmosťou sú pre nich flexibilita, hybridná práca či možnosť pracovať z domu, ktoré nevnímajú ako benefity navyše, ale skôr predvolený pracovný režim. To, že si dokážu manažovať svoj vlastný pracovný deň, totiž výrazne ovplyvňuje ich spokojnosť. Firmy však podľa Hubu volia niekedy riešenia, ktoré pôsobia skôr ako marketing než reálna zmena. Ide napríklad o ovocné dni, darčekové poukážky či pingpongový stôl. Pokiaľ nie sú benefity v súlade so skutočnou starostlivosťou o zamestnanca a s férovým odmeňovaním, tak strácajú zmysel.
Viac ako polovica ľudí z generácie Z mení prácu do dvoch rokov, to však podľa prezidentky APAS Zuzany Rumiz neznamená, že nie sú lojálni. Mladí zamestnanci sú len menej ochotní zostávať v prostredí, ktoré im nedáva zmysel, nepodporuje ich rast a neposkytuje im spätnú väzbu či príležitosti na rozvoj. Kľúčové je preto pre nich obdobie prvého roka v zamestnaní, pričom ocenia aj osobnú podporu v podobe mentorov, ktorí im pomôžu zorientovať sa vo firme a pochopiť jej kultúru.
Firmy, ktoré chcú byť pre mladých ľudí atraktívne, musia ponúkať skutočnú flexibilitu a dôveru, pestovať autentickú kultúru a otvorenú komunikáciu, zapájať ich do zmysluplných projektov, no zároveň im vytvoriť praktické a moderné možnosti rozvoja. „Generácia Z prináša do firiem digitálne zručnosti, schopnosť rýchlo sa učiť a chuť meniť veci k lepšiemu. Firmy, ktoré sa im prispôsobia a ponúknu prostredie, kde sa cítia rešpektovaní a vypočutí, získajú nielen nových zamestnancov, ale aj angažovaných partnerov pre dlhodobý rozvoj,“ dodala APAS.