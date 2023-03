Možno ste už počuli o štvordňovom pracovnom týždni, v rámci ktorého si zamestnanci odpracujú iba štyri z piatich pracovných dní, no za ten istý plat a s očakávaním rovnakej produktivity, píše portál CNBC.

Spojené kráľovstvo v posledných šiestich mesiacoch tento model testovalo a dospelo k výrazne pozitívnym záverom. Spoločnosti totiž hlásili zvýšenie produktivity, zaznamenali vyšší záujem zo strany nádejných zamestnancov a tí súčasní si zas pochvaľovali zlepšenie kvality života.

Každá minca má dve strany, a tak nový model práce priniesol aj zopár nedostatkov. Okrem obáv v oblasti menšieho zisku sa zamestnanci sťažovali napríklad na zvýšenie náporu práce, keďže museli to isté množstvo povinností stihnúť urobiť za menej dní.

Existuje teda nejaká zlatá stredná cesta? Podľa CNBC by situáciu mohol vyriešiť nový model, v rámci ktorého by zamestnanci za dva týždne odpracovali deväť dní.

Ako funguje deväťdňový model?

Podstatou nového modelu je, že pracovníci by počas 14 kalendárnych dní odpracovali iba deväť dní a päť by mali voľných. Každý druhý týždeň by tak zamestnanci dostali jeden deň voľna navyše.

Niektoré spoločnosti však v rámci tohto modelu svojich ľudí žiadajú, aby počas pracovných dní ostali v práci trochu dlhšie, aby tým vykompenzovali deň voľna navyše. Zvyšné firmy to neriešia, pokiaľ ich zamestnanci budú podávať konzistentné výkony.

Technologická firma Otta je jednou z mnohých spoločností, ktoré tento model testujú. Ak pôjde všetko hladko, tak by možno zvážila aj prechod na štvordňový pracovný týždeň.

Oba tieto alternatívne modely práce majú podobné výhody a dotýkajú sa najmä produktivity, spokojnosti zamestnancov, zlepšenia rovnováhy medzi osobným a pracovným životom či zlepšenia psychickej pohody. Generálny riaditeľ firmy Otta Sam Franklin dokonca prezradil, že model pracovného týždňa bol častou témou pohovorov do zamestnania. Mnohí uchádzači dokonca prezradili, že toto netradičné usporiadanie bolo dôvodom, prečo chceli pre firmu pracovať.

Aj softvérová spoločnosť Charlie HR v súčasnosti testuje deväťdňový model. Jej generálny riaditeľ a spoluzakladateľ Ben Branson-Gateley podotkol, že si v porovnaní so štvordňovým pracovným týždňom všimol aj iné výhody.

„Štvordňové týždne môžu byť dosť hektické, no nepáči sa mi ani myšlienka pracovať každý deň,“ vysvetľuje svoje sympatie k deväťdňovej možnosti Branson-Gateley. Nový model podľa neho navyše zamestnancom umožňuje meniť svoj štýl práce či prispôsobiť svoj harmonogram tomu, koľko pracovných dní ich v danom týždni čaká.

Je čas experimentovať

Deväťdňový model nesedí úplne každej firme či zamestnancovi. Spoločnosť Stand špecializujúca sa na vzťahy s verejnosťou patrí práve do tejto kategórie.

Jej zakladateľka Laura Oliphantová potvrdila, že výhody tohto usporiadania boli zjavné, no našlo sa aj zopár negatív. Keďže museli byť klienti schopní niekoho v kancelárií zastihnúť nehľadiac na to, aký je deň v týždni, tak musela firma pristúpiť k akejsi rotácii zmien. Každý zamestnanec tak mal pridelené vlastné dni voľna.

Nastavenie celého režimu bolo však zložité a časovo náročné, keďže každý pracovník mal iný harmonogram práce a členovia tímov, ktoré mali službu počas sviatkov, keď firma zažíva najväčší nápor, boli na konci svojho „turnusu“ značne vyčerpaní.

Oliphantová sa tak rozhodla zaviesť 4,5-dňový pracovný týždeň, v rámci ktorého zamestnanci v piatok odpracujú iba pol dňa a o jednej poobede sa poberú domov. Jedinou podmienkou je, že v rámci každého tímu musí jeden človek ostať v pohotovosti – na emaile či telefóne – aj po zvyšok dňa.

Týmto Oliphantová vyriešila problém s dostupnosťou pre klientov, ktorý sa objavil pri testovaní deväťdňového modelu, a zároveň neprišla o žiadne jeho výhody.

Aké najväčšie ponaučenie si z celého experimentu zobrala? Firmy by sa podľa nej nemali obmedzovať flexibilným modelom, ktorý vyhovuje niekomu inému. „Dôležité je nájsť taký, čo bude vyhovovať vám a vašim klientom,“ uzatvára Oliphantová.