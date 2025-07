Politická a ekonomická neistota pretrvávajúca od roku 2017 pripravila nadnárodné spoločnosti na celom svete o viac ako 320 miliárd dolárov z prevádzkových ziskov. Vyplýva to z novej štúdie poradenskej spoločnosti EY-Parthenon, ktorá analyzovala takmer 3 500 verejne obchodovaných spoločností s ročnými tržbami nad jednu miliardu dolárov.

„Po rokoch lacných peňazí a relatívnej geopolitickej stability sa dnes svet ocitá v novej ére makroekonomických otrasov – od obchodných sporov po globálne konflikty. Vládne politiky a udalosti majú väčší vplyv na hodnotu a zisky podnikov než za mnohé desaťročia,“ uviedol Mats Persson, ktorý je lídrom pre makro a geostrategické poradenstvo v EY-Parthenon Spojené kráľovstvo.

Posledné tri roky boli poznamenané infláciou, ruskou inváziou na Ukrajinu, turbulenciami na trhoch s dlhopismi, vojnou medzi Izraelom a Hamasom či návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Približne 40 percent zmien v celkovej hodnote indexu FTSE 100 sa udialo práve v dňoch, keď došlo k významným ekonomickým alebo geopolitickým udalostiam, informuje Financial Times.

Každá štvrtá z analyzovaných firiem zaznamenala medzi rokmi 2017 a 2024 pokles EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) o päť alebo viac percentuálnych bodov v rámci uplynulých troch rokov.

Najväčší prepad ziskov mali podniky v Číne. Zo 833 analyzovaných spoločností tam až 40 percent prišlo spolu o 73 miliárd dolárov. Podľa M. Perssona sa tento prepad sústredil najmä v sektoroch nehnuteľností, ocele a stavebníctva.

Zo štúdie vyplýva, že iba jedna z desiatich spoločností, ktoré patrili v roku 2014 do najziskovejšej štvrtiny podľa EBITDA marže, si túto pozíciu udržala až do roku 2024. K britským firmám, ktorým sa podarilo dosiahnuť rast ziskov napriek makroekonomickým otrasom, patria módny reťazec Next, chemická skupina Croda, ťažobná spoločnosť Rio Tinto a inžinierska skupina Spirax.

V Spojených štátoch sa medzi úspešné firmy zaradili priemyselný gigant Caterpillar, logistická spoločnosť UPS, farmaceutické spoločnosti Pfizer a Merck či spotrebiteľská skupina Johnson & Johnson. „Firmy, ktoré si dokázali udržať alebo dosiahnuť špičkové marže, úspešne diverzifikovali portfólio, zvládli náklady, porozumeli regulačným zmenám a aktualizovali riadenie podľa nových podmienok,“ skonštatoval M. Persson.

Vplyv ciel D. Trumpa na európsku ekonomiku bude závisieť od konečnej výšky sadzieb zo strany USA a od reakcie EÚ. Podľa odhadov think tanku Bruegel čelí Únia významným, ale zvládnuteľným makroekonomickým otrasom.

V závislosti od vývoja rokovaní môže poškodenie ekonomiky EÚ dosiahnuť približne 0,3 percenta HDP, uviedol Bruegel v nedávnej štúdii. To by znamenalo citeľný zásah do rastu, ktorý Európska komisia v jarnej prognóze pre rok 2025 odhaduje na 1,1 percenta HDP.

Obchod s USA má pre EÚ kľúčový význam, uvádza Euronews. V roku 2024 boli Spojené štáty najväčším partnerom Únie v oblasti exportu tovarov, pričom predstavovali 20,6 percenta všetkého vývozu mimo EÚ. Lieky tvoria až 15 percent tovarového exportu EÚ do Spojených štátov; automobilový sektor nasleduje hneď za nimi.