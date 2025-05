Firmy budú musieť od júna prispôsobiť webové stránky pre zdravotne znevýhodnených ľudí, a to v nadväznosti na novelu zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby zo zdravotným postihnutím, ktorá má platiť v SR od 28. júna 2025. Tento zákon má zabezpečiť, aby boli online služby dostupné pre všetkých, preto by sa mali podnikatelia a firmy na nové povinnosti včas pripraviť. Inak im hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vo výške od 200 eur až do 30 000 eur. Upozornil na to právnik Tomáš Borecký z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.

„Zákon vychádza z európskej smernice známej ako Európsky akt o prístupnosti (EAA), ktorú Európska únia prijala ešte v roku 2019. Nové pravidlá sa pritom týkajú štátnych inštitúcií aj súkromných firiem. Výnimku majú iba mikropodniky, teda firmy zamestnávajúce menej ako desať zamestnancov, ktorých ročný obrat alebo súvaha je vo výške menej ako dva milióny eur,“ upresnila advokátska kancelária.

Zmeny sa týkajú aj takzvaných služieb informačnej spoločnosti, teda webových stránok, mobilných aplikácií a e-shopov. Ide o služby poskytované elektronicky, na diaľku, za úhradu a na žiadosť príjemcu. Borecký priblížil, že pri pojme „za úhradu“ to neznamená len platbu peniazmi, patria sem aj rôzne formy protiplnení, vrátane súhlasu s poskytovaním osobných údajov, ktoré majú v dnešnej dátovej dobe vysokú hodnotu a sú predmetom obchodovania.

Firmy musia podľa neho upraviť svoje webové stránky tak, aby ich mohli používať aj osoby so zdravotným postihnutím. Poskytovatelia služieb budú musieť zabezpečiť napríklad, aby bol text na webe plne využiteľný pre čítače obrazovky či iné technické pomôcky, ktoré používajú nevidiaci a slabozrakí. Na stránke musí byť tiež dostatočný kontrast farieb či prístupná klávesová navigácia pre osoby so zníženou motorikou, ktoré nemôžu používať myš. „Poskytovatelia služieb budú tiež povinní na svojom webe zverejniť vyhlásenie o prístupnosti. Teda formálny dokument, v ktorom uvedú, aké služby poskytujú a akým spôsobom zabezpečili ich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím,“ doplnil Borecký.

Zákon sa nevzťahuje na služby poskytované na základe zmluvy uzatvorenej do 28. júna tohto roka, pričom táto výnimka platí do skončenia platnosti zmluvy, najdlhšie však do 28. júna 2030. Rovnako sa tiež nevzťahuje na starší digitálny obsah webových stránok a mobilných aplikácií, ako sú videá, zvukové nahrávky či dokumenty, ktoré sa považujú za archívy a nie sú aktualizované alebo editované po účinnosti zákona.

„Ak zistíte, že zosúladenie vášho webu s požiadavkami zákona pre váš podnik predstavuje neprimeranú záťaž, je potrebné to oznámiť a preukázať SOI. Rovnako, ak viete, že nestíhate web upraviť do 28. júna 2025, informujte o tom SOI. Môžete tak získať dodatočnú lehotu až jeden rok na potrebné úpravy,“ uzavrel Borecký.