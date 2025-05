Slovensko bude musieť do 7. júna 2026 prijať európsku smernicu o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Tým vzniknú aj nové povinnosti pre zamestnávateľov, na ktoré by sa mali pripraviť už v predstihu. Upozornili na to odborníci z advokátskej kancelárie Ružička and Partners.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktuálne pripravuje návrh nového zákona o transparentnosti odmeňovania, ktorý nadväzuje na európsku smernicu, pričom zaviesť by sa mali minimálne požiadavky na posudzovanie transparentnosti odmeňovania žien a mužov v práci. Zamestnávatelia by tak mohli mať povinnosť podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a v prípadoch neodôvodnených rozdielov následne povinnosť spoločného posúdenia odmeňovania, ktoré bude zahŕňať aj opatrenia na riešenie rozdielov v odmeňovaní.

Zákon by mal upraviť aj postup pri ochrane práv zamestnancov, ktorí majú pocit, že boli diskriminovaní nedodržaním zásady rovnakého odmeňovania, a to z dôvodu pohlavia, vrátane nápravy a odškodnenia, ak sa preukáže porušenie tejto zásady. Zároveň by sa mali stanoviť sankcie pri porušení práv a povinností súvisiacich s uplatňovaním zásady rovnakej odmeny.

Zámerom európskej smernice, na ktorú je naviazaný nový návrh rezortu práce, je znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Primárne sa majú niektoré povinnosti vzťahovať na zamestnávateľov s najmenej 100 pracovníkmi, avšak členské štáty EÚ môžu zaviesť túto povinnosť aj pre firmy s menším počtom zamestnancov. Smernica sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, dohodárov aj na uchádzačov o zamestnanie.

Odborníci preto odporúčajú firmám vykonať analýzu odmeňovacieho systému vopred, aby sa následne mohli upraviť aj HR procesy. Ak sa v analýze spoločností preukáže nerovnosť v odmeňovaní žien a mužov, tak by mali následne spustiť proces preskúmania a revízie štruktúr odmeňovania. „Zamestnávateľ preto pravdepodobne bude musieť v prípade potreby riešiť aj minimálne rozdiely v odmeňovaní. V prípade, ak sa preukáže rozdiel v odmeňovaní mužov a žien vo výške najmenej päť percent v ktorejkoľvek kategórii a tento rozdiel zamestnávateľ neodôvodnil na základe objektívnych, rodovo neutrálnych kritérií a nenapravil takýto neodôvodnený rozdiel, bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov,“ uzavrela advokátska kancelária.