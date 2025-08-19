Tridsaťročný poslanec fínskej Sociálnodemokratickej strany Eemeli Peltonen zomrel v budove tamojšieho parlamentu.
Peltonen skonal v utorok okolo 11. hodiny, uviedla polícia, ktorá vyšetruje príčiny poslancovej smrti, pričom nemá podozrenie, že by mohlo ísť o trestný čin. Podľa denníka Iltalehti mal spáchať samovraždu.
„Bol veľmi obľúbeným členom našej komunity a bude nám veľmi chýbať,“ uviedla predsedníčka strany Tytti Tuppurainenová.
Fínsky prezident Alexander Stubb spolu s ďalšími zákonodarcami opísali skutočnosť ako „hlboko šokujúcu a zarmucujúcu“.
„Dozvedel som sa tragickú správu z parlamentu. Vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym Eemeliho Peltonena,“ napísal Stubb na sociálnej sieti.
Pred budovou parlamentu na znak smútku spustili vlajku na pol žrde.