Spoločnosť Helen oficiálne vyradila elektráreň Salmisaari v Helsinkách 1. apríla, čím podiel uhlia na energetickom mixe Fínska klesol pod jedno percento. To prináša zníženie emisií a zvýšenie energetickej nezávislosti krajiny. Spoločnosť okrem toho tvrdí, že prechod na obnoviteľné zdroje pomáha znižovať účty za elektrinu pre zákazníkov.

„Podarilo sa nám zvýšiť konkurencieschopnosť investovaním do flexibility energetického systému v súlade s našou stratégiou a prechodom na ekologické riešenia,“ uviedol generálny riaditeľ Helen Olli Sirkka podľa portálu Euronews. „Týmto spôsobom môžeme dosahovať ziskovejšiu prevádzku s nižšími cenami pre zákazníkov. Náš úspech jasne ukazuje, že čistá transformácia, nákladová efektívnosť a bezpečnosť dodávok Fínska môžu ísť ruka v ruke.“

Výrazný nárast veternej energie a zmeny v politike viedli v posledných rokoch k zániku uhoľných elektrární vo Fínsku. Od roku 2020 sa kapacita veterných elektrární viac než zdvojnásobila a v súčasnosti pokrývajú štvrtinu energetickej spotreby krajiny. Za rovnaké obdobie klesla produkcia energie z uhlia o 73 percent (z 2,44 terawatthodiny na 0,67), čím sa jeho podiel na celkovom energetickom mixe dostal pod jedno percento.

Ministerka pre klímu a životné prostredie Sari Multalaová ocenila Helen aj ďalšie fínske energetické spoločnosti za ich „odhodlanie“ ukončiť používanie uhlia. „V roku 2019 parlament takmer jednohlasne prijal zákon zakazujúci využívanie uhlia na výrobu energie do desiatich rokov,“ uviedla. „Vtedy sa tento cieľ zdal náročný, no teraz, keď sa ho podarilo dosiahnuť predčasne, sa ukazuje, že to bolo prezieravé rozhodnutie.“

Za úspechom stojí aj cielená podpora štátu vrátane financovania vo výške 22,8 milióna eur v roku 2021 na podporu inovatívnych energetických technológií a investícií.