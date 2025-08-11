Fínske úrady za preťatie káblov v Baltskom mori obvinili zo sabotáže troch členov posádky lode Eagle S. Plavidlo podľa EÚ patrí do takzvanej ruskej tieňovej flotily tankerov, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií.
Obvinenia zo závažného trestného činu poškodzovania majetku a narušenia komunikácie boli vznesené voči kapitánovi a prvému a druhému dôstojníkovi tankera, ktorý je registrovaný na Cookových ostrovoch.
Úrady trojici pripisujú zodpovednosť za poškodenie podmorských káblov pomocou kotvy, v dôsledku čoho vznikla majiteľom škoda najmenej 60 miliónov dolárov.
Obvinení podľa prokurátorov popierajú spáchanie trestných činov a domnievajú sa, že Fínsko nemá v tomto prípade jurisdikciu, pretože káble boli poškodené mimo jeho teritoriálnych vôd.
Za posledný rok bolo v Baltskom mori poškodených viacero telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici tvrdia, že by incidenty mohli byť súčasťou Moskvou vedenej hybridnej vojny.