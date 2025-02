Finančný systém Číny čelí obrovskému tlaku. Vyvolala ho kombinácia čoraz väčšej zadlženosti domácich firiem, problémov na trhu s nehnuteľnosťami a nekontrolovanej expanzie netradičných úverových kanálov. Všetky tieto výzvy naznačujú, že druhá najväčšia ekonomika sveta dospela do kritického bodu.

Čínsky trh s dlhopismi trápia štrukturálne problémy a klebety. Sociálnymi sieťami sa totiž šíria takzvané „krátke eseje“, ktoré sa snažia vysvetliť vnútorné fungovanie finančného systému. Podľa čínskych regulačných orgánov sú ale plné špekulácií. Eseje informujú napríklad o tom, že centrálna banka prenasleduje špekulantov, ktorí na dlhopisovom trhu realizujú „nelegálne transakcie“.

Rozmach klebiet je dôkazom neistoty, ktorú vyvolalo nezvyčajné správanie trhu s dlhopismi. Výnosy desaťročných vládnych dlhopisov klesli na 1,65 percenta, čím sa priblížili rekordnému minimu. Pred rokom sa pohybovali na úrovni 2,8 percenta. Výskumná spoločnosť Capital Economics prirovnáva pohyby na trhu k situácii v Spojených štátoch počas globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009.

Kopiace sa problémy

Finančným systémom Číny otriasol najmä kolaps domáceho trhu s nehnuteľnosťami. Čína chce túto situáciu vyriešiť výkupom nepredaných domov. Zhruba 32 miliónov bytových jednotiek je pripravených na kúpu; ďalších 49 miliónov zostáva nevyužitých. Realizácia tohto plánu si ale vyžaduje rozsiahlu devalváciu aktív. V niektorých prípadoch budú ceny jednotiek musieť klesnúť o vyše polovicu, pretože len vtedy budú miestne vlády schopné ustáť tieto náklady.

Nižšie ceny síce potešia obyvateľov, ktorí si plánujú kúpiť svoje prvé bývanie, no pre banky budú katastrofou. Nepredané byty a pozemkové rezervy developerských firiem totiž využívajú ako záruku proti úverom. Pokles hodnoty týchto aktív je tak pre banky nočnou morou. Klesajúca hodnota nehnuteľností ich núti čeliť dvojitej hrozbe – nesplácaniu úverov a poklesu ziskovosti z dôvodu potreby vytvárať vyššie rezervy na pokrytie strát.

Okrem nehnuteľností čelia banky tlaku spôsobenému zmenami v úverových vzorcoch. Domácnosti boli kedysi hlavným motorom, ktorý poháňal rast pôžičiek. V roku 2023 sa na ňom podieľali iba jedným percentom. Podniky, najmä malé firmy, si ale začali požičiavať čoraz viac. Profitujú najmä zo štátom vynútených nízkych úrokových sadzieb.

Sporitelia sa medzitým vyhýbajú investovaniu do nehnuteľností a akcií. Obracajú sa skôr na termínované vklady v bankách, ktoré sľubujú vyššie výnosy. Tento posun zvýšil objem vkladov, čo zvýšilo náklady bánk na vyplácanie úrokov a ďalej stlačilo ich marže.

Kríza nie je vylúčená

Experti si aj napriek tomu zachovávajú optimizmus. Podľa nich dokáže Čína stabilizovať finančný systém dobre mierenými koordinovanými politickými opatreniami a reformami či zvýšením regulačného dohľadu. Štrukturálne reformy zamerané na zníženie firemného zadlženia a obnovenie dôvery na trhu s nehnuteľnosťami budú pri dosahovaní dlhodobej stability kľúčové. Ich realizácia si ale bude vyžadovať aj značnú dávku politickej vôle. Nájsť rovnováhu medzi dosahovaním hospodárskej stability a realizáciou náročných reforiem bude jednou z najťažších úloh čínskej vlády.

Na rozdiel od západných bánk sú čínske banky prevažne vo vlastníctve štátu, pričom Peking má väčšinový podiel v piatich najväčších komerčných bankách. Tie držia viac ako polovicu aktív celého bankového systému krajiny. Čínske štátne banky tak poskytujú pôžičky s predpokladom, že v prípade problémov so splácaním vláda zasiahne a poskytne podporu.

Táto závislosť od štátnej podpory predstavuje systémové riziko. Ak by došlo k rozsiahlej bankovej kríze, vláda by mohla mať problém splniť všetky záruky, ktoré poskytla, čo by viedlo k finančnej nestabilite. Okrem toho by pravdepodobne viedla k sprísneniu úverových podmienok, keďže banky by boli pri poskytovaní úverov opatrnejšie z dôvodu zvýšeného rizika a kapitálových obmedzení. To by mohlo podnikom sťažiť prístup k financovaniu, expanziu alebo každodenné operácie, čo by potenciálne brzdilo hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.