Národná rada SR musí podľa opozičného poslanca Roberta Fica prebrať iniciatívu pri regulácii cien potravín. Povedal to po štvrtkovej diskusii na pôde NR SR, ktorá sa týkala rastúcich cien potravín. Uskutočnila sa pod záštitou podpredsedu parlamentu Juraja Blanára.

Prvovýrobcovia a spracovatelia potravín podľa Smeru-SD označili za prvotnú príčinu zvyšovania cien svojich výrobkov rast nákladov na energie a ďalších vstupov. Vláda preto podľa sociálnych demokratov musí odpovedať na otázku, čo bude 1. apríla, nakoľko vtedy končí pomoc podnikateľom s vysokými cenami energií.

Hovorili s predstaviteľmi obchodných reťazcov a v najbližších dňoch majú k tomu podľa Fica komunikovať zásadné veci. „Je to otázka, či v nejakom prípade môže alebo nemôže dôjsť k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže, pretože viete, že ostatné rozhodnutie, ktoré obchodné reťazce urobili, narazilo na nedorozumenia. Ak má prísť akékoľvek rozhodnutie po dohode s predstaviteľmi obchodných reťazcov, musí to byť v súlade s našimi zákonmi a s právom Európskej únie,“ povedal Fico.

Ďalej je podľa Smeru zhoda, že je potrebné pomôcť prvovýrobcom v oblasti daňovo-odvodovej zaťaženosti. Za prítomnosti Jána Richtera bolo ponúknuté riešenie, že napríklad na 6 mesiacov do výšky minimálnej mzdy by mohli v tomto odvetví byť úplne odpustené odvody. Dopad tohto opatrenia by bol na úrovni okolo 60 až 70 miliónov eur.

Podľa Smeru-SD diskutovali aj o možnom znížení dane z pridanej hodnoty. „Veľmi vítam, že držíme nejaký rámec spolupráce, pokiaľ ide minimálne o stranu Sme rodina,“ uviedol Fico s tým, že podľa neho by mohla byť po štvrtkovom rokovaní dohoda s dotknutými stranami „na dobrej ceste“.