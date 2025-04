Generálny riaditeľ Ferrari Benedetto Vigna odhalil, že až 40 percent nových kupcov má menej než 40 rokov. Ešte pred vyše rokom a pol ich bolo o desať percentuálnych bodov menej. „Neviem, ako to majú iné značky, ale pre nás je to úspech, za ktorý vďačíme nášmu tímu,“ dodal pre portál CNBC.

Taliansky výrobca je známy tým, že výrobu vozidiel prísne kontroluje, aby zachoval exkluzivitu značky. V roku 2024 si kúpili tri štvrtiny všetkých modelov práve existujúci zákazníci.

B. Vigna ďalej uviedol, že Ferrari je na dobrej ceste uviesť v októbri na trh svoje prvé plne elektrické vozidlo. Ohlasovaný elektromobil je jedným zo šiestich nových modelov, ktoré spoločnosť plánuje tento rok predstaviť.

Automobilka je podľa riaditeľa hrdá na to, že bude vyrábať tri druhy vozidiel: tradičné so spaľovacím motorom, hybridné a elektrické. Niektorí zákazníci už oznámili, že si elektrickú verziu Ferrari ani za nič nekúpia, no podľa riaditeľa sa nájdu aj takí, ktorí majú záujem výlučne o elektromobil.