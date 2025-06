Americká centrálna banka by mohla uvoľniť menovú politiku už v júli, uviedol guvernér Fedu Christopher Waller. Neočakáva, že clá prezidenta Donalda Trumpa zrýchlia infláciu. Preto by podľa neho predstavitelia menového výboru (FOMC) mali už na júlovom zasadnutí uvažovať o znížení úrokových sadzieb.

Waller ďalej povedal, že Fed by síce mal postupovať pomaly, ale už by mohol spustiť uvoľňovanie menovej politiky, keďže inflácia pre ekonomiku už nie je významným rizikom.

„Myslím si, že sme v situácii, keď to môžeme urobiť už v júli,“ uviedol Waller.

Fed by podľa neho mal čo najskôr znížiť úrokové sadzby, aby zabránil spomaleniu trhu práce. „Ak sa začínate obávať rizika poklesu na trhu práce, je treba konať, nie čakať,“ uviedol. „Prečo by sme mali čakať, až sa to skutočne stane, než začneme znižovať sadzby?“