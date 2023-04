Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo štvrtok v súvislosti s únikom tajných amerických dokumentov, ktoré odhaľujú citlivé informácie spojené s vojnou Ruska na Ukrajine, zatkol 21-ročného Jacka Teixeiru. Teixeira je podľa denníka The New York Times členom leteckej zložky Národnej gardy štátu Massachusetts a viedol chatovaciu skupinu, ktorá pod názvom Thug Shaker Central združovala asi 20 až 30 mladých milovníkov zbraní a videohier, ktorí medzi sebou zdieľali aj rasistické mémy.

Zatknutie podozrivého

„Agenti FBI dnes popoludní Teixeiru zadržali bez toho, aby došlo k nejakému incidentu,“ uviedol americký minister spravodlivosti Merrick Garland v krátkom vyhlásení. Predvedený pred súd v Massachusetts by mal byť podozrivý ešte dnes.

Hovorca Pentagonu Pat Ryder vo štvrtok označil zverejnenie utajovaných dokumentov za „úmyselný a zločinný čin“, otázky týkajúce sa vyšetrovania podľa neho podliehajú ministerstvu spravodlivosti. Hovorca hovoril krátko predtým, ako médiá informovali o zatknutí podozrivého.

Skupina na Discorde

Stovky stránok vládnych materiálov sa začali ku koncu minulého roka objavovať na komunikačnej platforme Discord. Denník The Washington Post uvádza, že obsah dokumentov bol niekoľko mesiacov uverejňovaný do uzavretej skupiny na Discorde, ktorú v roku 2020 utvorilo niečo vyše 20 mužov a mladých chlapcov, ktorá spája „láska k zbraniam, vojenskému vybaveniu a Bohu“. Za únikom údajne stojí jeden z lídrov skupiny, ktorému sa hovorí OG, čo je skratka pre Original Gangster (slangovo výnimočná a rešpektovaná osoba).

Podľa jedného z mladších členov „malého klanu“ OG naznačil, že si utajované dokumenty odniesol z práce na vojenskej základni. Najskôr obsah dokumentov prepisoval do textových správ, neskôr začal zdieľať ich fotografie. To potvrdil ďalší člen skupiny, ktorý príspevky od OG tiež sledoval a tiež o dianí prehovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Oba zdroje uviedli, že poznajú meno pôvodcu úniku aj štát, kde žije a pracuje, ale odmietli informácie poskytnúť.

Únik tajných dokumentov na verejnosť

Informácie, že únik citlivých informácií o vojne na Ukrajine mohol začať na Discorde, sa v médiách objavuje už niekoľko dní. Discord je sociálna sieť, ktorá funguje približne osem rokov a je obľúbená u mladých fanúšikov videohier. Užívatelia na nej zakladajú uzavreté či verejné „servery“, ktoré slúžia na textovú komunikáciu aj skupinovým hovorom.

Na konci februára začal informácie iný člen skupiny nahrávať na iný discordový server, načo sa fotografie tajných dokumentov začali šíriť ďalej. Podľa informácií denníka The Washington Post mala pôvodná skupina aj zahraničných členov, vrátane Rusov a Ukrajincov. OG do nej počas marca prestal materiály pridávať a keď sa na začiatku apríla dostali do tradičných médií, bol podľa svojho priateľa veľmi rozrušený, pretože tajné dokumenty chcel poskytnúť iba svojim kamarátom.

Médiá únik považujú za najzávažnejší podobný prípad v USA za niekoľko rokov. Dokumenty obsahujú citlivé informácie o vojne na Ukrajine, ale napríklad aj o vzťahu k Číne alebo o špionáži v iných krajinách, ako je Rusko. Niektoré hlásenia sa pritom zdajú byť staré len približne 40 dní, avšak činitelia rôznych štátov uvádzajú, že časť zverejnených snímok bola sfalšovaná.