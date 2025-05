Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union sa zhodujú, že elektronické služby by mohli byť v zdravotníctve využívané viac. Podľa Dôvery by malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zvýšiť používateľnosť služieb eZdravie, aby pacienti pocítili ich benefity. Union si myslí, že zdravotníctvo by bolo oveľa ďalej, ak by bol systém pod gesciou zdravotných poisťovní.

„Nízke povedomie o eZdraví vnímame už dlhšie. Pacienti nedokážu rozoznať služby štátu, teda eZdravie, od služieb zdravotných poisťovní alebo iných komerčných riešení. Pacienti necítia pridanú hodnotu služieb a okrem funkcionality eReceptu im neposkytujú výhody, ktoré by využili,“ skonštatoval PR špecialista Dôvery Matej Štepiansky.

Union poukázala, že eZdravie má obrovský potenciál v hľadaní efektivity v zdravotníctve, riadení cesty pacienta a skutočnom meraní výkonnosti systému. V súčasnosti je ale využívaný iba veľmi okrajovo.

VšZP uviedla, že elektronizácia zdravotníctva je plne v kompetencii NCZI. „Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza všetky procesy v rámci eZdravia v zmysle platnej legislatívy,“ doplnila hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.