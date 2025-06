Vývoz ropy z Iránu po útoku Izraela prudko vzrástol. Islamská republika od 13. júna denne vyváža výrazne viac suroviny než vlani, pričom podľa odhadov ide až o 44-percentný nárast. Izraelské údery totiž prispeli k rastu cien ropy aj námornej dopravy. Trhy sa obávajú, že vojenský konflikt naruší toky komodity z regiónu.

Zatiaľ nič nenaznačuje, že by Izrael útočil na iránsku infraštruktúru pre vývoz ropy. Ak by Teherán vnímal vyššie riziko eskalácie konfliktu, mohol by zrýchliť vývoz ropy, aby si v predstihu zabezpečil príjmy a zmiernil následky prípadných obmedzení.

Krajina skladuje ropu v hermeticky uzavretých zásobníkoch, ktoré sú voči prípadným útokom zraniteľnejšie než naložené tankery rozmiestnené v okolí Perzského zálivu či smerujúce do Číny.

Satelitné snímky juhovýchodne od ostrova Charg, kde zvyčajne tankery čakajú na nakládku, ukazujú, že prázdne lode boli po izraelských útokoch cielene rozptýlené. Irán pritom zvolil podobnú stratégiu už počas predchádzajúceho izraelského útoku v októbri – aj vtedy sa mu podarilo udržať export ropy bez prerušenia.