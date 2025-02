USA vyviezli v januári 8,46 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG). Z toho 86 percent, alebo 7,25 milióna ton suroviny do Európy. Takmer deväť z desiatich tankerov s LNG opúšťajúcich americké prístavy smerovalo k starému kontinentu.

Rekordný bol december 2023, kedy Spojené štáty vyviezli 8,6 milióna ton skvapalneného zemného plynu. Januárový export je mierne nižší aj v porovnaní s vlaňajším decembrom, kedy USA vyviezli LNG v objeme 8,5 milióna ton. Do Európy v decembri smerovalo 5,84 milióna ton, teda 69 percent z celkového exportu.

USA sú najväčším vývozcom LNG na svete a po ústupe Európy od ruského plynu aj kľúčovým dodávateľom suroviny pre krajiny Únie. Väčšina exportu amerického skvapalneného zemného plynu smerovala v januári do Európy a dodávky do Ázie klesli. Vlani v decembri dodali Spojené štáty na ázijský kontinent 2,1 milióna ton LNG, v januári to bolo 0,79 milióna ton. Klesol aj vývoz do krajín Latinskej Ameriky, z 0,58 milióna ton v decembri na 0,21 milióna ton v januári 2025.