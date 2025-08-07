Obchodný prebytok Číny v júli medziročne stúpol vďaka exportu, ktorý prekonal prognózy, keďže firmy využili krehké colné prímerie medzi Pekingom a Washingtonom na prepravu tovaru predtým, ako nadobudnú účinnosť prísnejšie americké tarify.
Obchodný prebytok sa zvýšil na 98,24 miliardy dolárov (84,66 miliardy eur) z 85,27 miliardy dolárov v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Bol však nižší než 114,77 miliardy dolárov v júni a zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí očakávali v júli prebytok 105 miliárd dolárov.
Vývoz z Číny v júli medziročne vzrástol o 7,2 percenta na 321,8 miliardy dolárov. To bol väčší nárast než o 5,4 percenta, s ktorými počítali analytici, aj ako júnových 5,8 percenta. Júlový rast exportu bol najrýchlejší od apríla.
Aj dovoz v júli vzrástol, a to o 4,1 percenta na päťmesačné maximum 223,5 miliardy dolárov, zatiaľ čo analytici očakávali, že klesne o 1 percento po zvýšení o 1,1 percenta v predchádzajúcom mesiaci. Júl bol už druhý mesiac v rade, keď sa import zvýšil, čo odráža snahy Pekingu podporiť domáci dopyt.
Politicky citlivý obchodný prebytok Číny s USA klesol v júli na 23,74 miliardy z 26,57 miliardy dolárov v júni, pričom vývoz do Spojených štátov sa znížil o 21,7 percenta a dovoz o 18,9 percenta.
Trump povedal, že USA sú blízko k obchodnej dohode s Čínou a že sa so svojím čínskym partnerom Si Ťin-pchingom stretne pred koncom roka, ak sa dve najväčšie ekonomiky sveta dohodnú.
Analytici však očakávajú len malé zmiernenie obchodného tlaku na Čínu. Rast exportu sa v druhej polovici roka sa pravdepodobne prudko spomalí, keďže ho ovplyvnia pretrvávajúce vysoké clá, obnovené zásahy prezidenta Trumpa a zhoršujúce sa vzťahy s Európskou úniou za štátnu podporu Pekingu čínskym výrobcom, ktorí potom zaplavujú trhy v zahraničí lacným tovarom.