Prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa v januári 2023 zvýšil, keďže export vrástol viac ako import.

Konkrétne prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa v januári 2023 zvýšil na 10,8 miliardy eur z 5,4 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Vývoz pritom v januári vzrástol medziročne o 12,2 percenta na 125,2 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 7,7 percenta na 114,4 miliardy eur.

V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa export v januári zvýšil o 2,1 percenta vďaka silnému dopytu z USA a Británie. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne menej, o 1,5 percenta.

A zároveň dovoz v januári medzimesačne klesol o 3,4 percenta, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa zvýši o 2 percentá.

Destatis uviedol, že export do Európskej únie v januári vzrástol o 0,7 percenta a do krajín mimo EÚ o 3,8 percenta, pričom do USA stúpol o 3,1 percenta, do Číny o 1,4 percenta, do Británie o 7,8 percenta a do Ruska o 12,3 percenta.

Import z EÚ sa v januári zvýšil o 0,6 percenta, kým z krajín mimo EÚ klesol o 7,5 percenta, a to z Číny o 6 percent a z Ruska až o 36,7 percenta. Naopak, dovoz stúpol z USA (8,8 percenta) a Spojeného kráľovstva (13,1 percenta).