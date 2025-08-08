Poľský premiér Donald Tusk prejavil opatrný optimizmus po dlhom telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko.
Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia. „Aj nám na tom veľmi záleží, pretože mier v našom regióne by mal priaznivý vplyv na našu bezpečnosť,“ dodal.
Dnes vyprší Trumpovo ultimátum Rusku, že ak nepokročí k ukončeniu vojny na Ukrajine, uvalia USA stopercentné sekundárne clá na štáty, ktoré od neho nakupujú ropu.