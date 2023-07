Milionári aj generálni riaditelia úspešných firiem zdôrazňujú, že je dôležité byť produktívni, mať zorganizovaný pracovný čas, byť k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby si vybudovali úspešnú kariéru.



Existuje však aj iná zručnosť, ktorá dáva dômyselným ľuďom konkurenčnú výhodu na pracovisku – byť dobrým poslucháčom, hovorí psychologička a riaditeľka spoločnosti Exos Sarah Sarkisová. Jej tím odborníkov učí napríklad hráčov NFL, ale aj manažérov spoločností z rebríčka Fortune 100 ako Intel a Humana a ďalších odborníkov, ako prosperovať v prostredí, kde dochádza často k pracovným sporom a konfliktným situáciám.

S. Sarkisová pre portál CNBC uviedla, že výnimočných manažérov odlišuje od všetkých ostatných fakt, že vynikajú v komunikácii, ktorej súčasťou je aktívne počúvanie. „Málokto vie byť plne prítomný v rozhovore a premyslene reagovať na to, čo hovorí iná osoba,“ dodáva.



Namiesto toho väčšina ľudí upadne do pasce počúvania bez toho, aby reálne načúvali a osvojili si aj pohľad druhej osoby. S. Sarkisová vysvetľuje: „Do konverzácie vstupujete v očakávaní toho, aby sa rýchlo skončila, ste rozptyľovaní... napríklad gúľaním očami, dychčaním, nafukovaním alebo vás rozptyľuje telefón. Práve tento štýl počúvania je dôvodom, prečo riešenia konfliktov idú bokom.“



Psychologička ponúka tri stratégie, ako sa stať lepším poslucháčom v práci:

Poznajte svoje silné a slabé stránky

Najprv musíte zistiť, ako dobre viete počúvať. S. Sarkisová odporúča opýtať sa troch dôveryhodných spolupracovníkov, mentorov alebo priateľov, ako sa zvyčajne správate pri rozhovoroch. Následne treba zisťovať, aký majú z toho pocit, či sú počas rozhovoru s vami uvoľnení, uspokojení, vytočení alebo rozrušení, ba až vystresovaní.



Skvelí poslucháči dostávajú pozitívnu odozvu na to, ako sa ľudia po rozhovore s nimi cítia, vysvetľuje S. Sarkisová, a tieto odpovede môžu pomôcť odhadnúť, ako blízko alebo ďaleko od tohto cieľa sú.

Precvičte si reflektívne počúvanie

Počas rozhovoru s kolegom alebo klientom si precvičte reflexívne počúvanie: Zhrňte si, čo ste počuli, opýtajte sa druhej osoby, či je to presný súhrn toho, čo práve povedal.



Ak nie, S. Sarkisová navrhuje požiadať protistranu, aby vec objasnila alebo upresnila. „Reflexívne počúvanie nám umožňuje počuť a prijímať to, čo sa hovorí. Zároveň to ukazuje, že ste empatický a skutočne vám záleží, aby ste vedeli, čo si myslia.“

Zostaňte zvedaví

Ak počas konverzácie strácate priestor alebo nerozumiete tomu, čo niekto hovorí, pýtajte sa otvorené otázky, hovorí S. Sarkisová, ako napríklad:



Ako vám s tým môžem pomôcť?

Môžete mi uviesť príklad?

Ako vnímate túto situáciu?

Pomôže vám to vybudovať si vzťah a dôveru s druhou osobou, uvádza odborníčka. Ukazuje to takisto, že ste otvorení spätnej väzbe a ochotní učiť sa. Stať sa lepším poslucháčom si vyžaduje prax a trpezlivosť, no len čo to pochopíte, „je to ako mať superschopnosť,“ hovorí S. Sarkisová. „Je toho oveľa viac, čo môžete dosiahnuť, keď ľudia, s ktorými pracujete, budú vidieť, že ich počúvate.“